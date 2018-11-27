Batman’da çatışma: 1 polis şehit oldu

-Çatışma yaşandığı yerden detay

-Olay yerine gelen ambulans ekipleri

-Olay yerine gelen polis ekipleri

-Çatışmanın yaşandığı evden detay

-Hastane önünden detay

-Genel detay



( BATMAN ) - Terörist, bebeği kendine siper etti BATMAN



- Batman’da bir eve düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 1 polis şehit oldu. Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin bir bebeği kendine siper ettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Hilal Mahallesi’nde daha önceden bir PKK’lı teröristin evde olduğunu tespit eden polis ekipleri eve baskın düzenledi.

Baskında polis ekipleri ile bir terörist arasında çatışma çıktı. Çatışma esnasında teröristin bir bebeği kendine siper ettiği ve bu yüzden polisin ateş edemediği belirtildi. Çıkan çatışmada bir polis memuru yaralanırken, terörist de etkisiz hale getirildi.

Teröristin üzerinde bir tabanca ve iki el bombası ele geçirildi. Polis ekipleri mahalleyi abluka altına alırken olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis şehit oldu Yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru 3 çocuk babası Diyarbakır Ergani nüfusuna kayıtlı Birol Öztekin doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Batman Valisi Hulusi Şahin hastaneye gelerek olayla ilgili Emniyet Müdürü M. Ali Akkaplan’dan bilgi aldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri arasında Birol Abi olarak bilinen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Birol Öztekin’in mesai arkadaşları hastanede gözyaşlarına hakim olamadı.

