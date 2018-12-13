Batman'da Aile Sağlık Merkezine 900 bin TL yatırım

-Doktor odaları

-Emekli TOKİ Aile Sağlığı Merkezi tabelası

-Binanın dışardan görüntüsü

-Koridorda ve dışarda açılışı kutlamaları

-Vali Hulusi Şahin’in konuşması

-İl Sağlık Müdürü Osman Sünger’in kpnuşması

-Valinin sağlık merkezine gelişi

-Kurdelenin kesilmesi



( BATMAN ) - BATMAN



- Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 900 bin TL yatırımla yaptırılan Aile Sağlık Merkezinin açılışı yapıldı. Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Emekli TOKİ Konutları Kardelen Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa, Vali Hulusi Şahin, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Bölgede başka tesislerin yanı sıra büyük yatırımların yapıldığı spor tesislerinin bulunduğunu belirten Vali Şahin, “Batman’ın yeni gelişen bölgesinden bahsediyoruz. Bu yol boyunca aynı zamanda başka sosyal tesislerimiz de var. Çok büyük yatırımlar yaptığımız spor tesisleri var. Stadyum ve çevresindekiler. 500 yataklı devlet hastanesini de bu bölgede yapmayı planlıyoruz. İlerde üniversite var. Belki Üniversite Hastanesi de olur. Bu bölgenin ihtiyacı olan sağlık hizmetleri anlamında Aile Sağlık Merkezini özel idare olarak tamamladık. Burası ilimizin gelişen ve büyüyen yüzüdür. Burası 7 birim kapasiteli olup 20 bin üzerinde bir nüfusa hizmet verecek şekilde inşa edildi. Bu bölge güzel ve yeni standartlara uygun binaya kavuştu. Vatandaşlarımız burada hak ettikleri standartlarda hayata kavuşup yaşayacaklar. Bizler de onlara hizmet etmekten zevk alacağız” dedi.

“900 bin liraya inşa edildi” Merkezin yapımının 6 ay sürdüğünü anlatan İl Sağlık Müdürü Osman Sünger, “Aile Sağlık Merkezinde iki birimli bir hizmeti başlatmış olacağız. Buranın ihtiyacına göre önümüzdeki yıllar da nüfus artış hızı nedeniyle kapasite 7 birime çıkacak şekilde kuruldu. 6 ay süre içinde hızlı şekilde yapımı tamamlandı. Birinci basamak sağlık hizmetlerimizi daha etkin ve daha kaliteli şekilde sunacağımıza inanıyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Aile Sağlığı Merkezinde ilk aşamada 2 hekim ve 2 hemşire görev yapacak. Merkezde, hasta muayenesi, enjeksiyon-pansuman, laboratuvar tetkikleri, gebe-lohusa-sağlam-çocuk takipleri, aşılama hizmetleri, aile planlaması, küçük cerrahi müdahaleler gibi birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri verilecek. (SS-MP-Y)

