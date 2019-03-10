Batman’da 3 bin kişilik aşiret HDP’den AK Parti’ye geçti

-Özdemir'in konuşması

-toplanan kalabalık

-Çıtanak'a rozet takılması

-detay görüntüler



( BATMAN ) BATMAN



- Batman’ın Kozluk ilçesinde Müsi aşireti mensubu 3 bin kişi, HDP'den AK Parti'ye geçti. AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, aşiret adına rozeti eski HDP İl Genel Meclisi üyesi Savaş Çıtanak’a taktı. Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin ile birlikte 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Kozluk ilçesinde seçim lokali açılışına katıldı.

Lokal açılışı sırasında daha önce AK Parti’den istifa ederek HDP'ye katılan ve şimdi de HDP'den istifa eden İl Genel Meclis üyesi Savaş Çıtanak AK Parti'ye geçti. Çıtanak'a parti rozetini Özdemir taktı. Çıtanak yaptığı konuşmada, "Evime geri döndüğümden dolayı mutluyum. Ailem ve 3 bin kişilik aşiret mensuplarımla AK Parti'ye geçtik" dedi.

"Bizler halkımızın hizmetkarıyız" Burada konuşan AK Parti Batman Milletvekili Özdemir ise, AK Parti'nin Kozluk'ta bugüne kadar verdiği tüm vaatleri yerine getirdiğini söyledi.



Gerek Kozluk'un gerek Batman'ın ve Türkiye'nin AK Parti kadrolarına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Özdemir şöyle dedi: "Siz vatandaşlarımız belediye başkanlarına, ilçe başkanlarına ve biz milletvekillerine istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Çünkü bizler halkımıza üstten bakanlar değiliz. Bizler halkımızın hizmetkarlarıyız. Bizler sizlere hizmet etmek için varız. AK Parti'den önce, bizim memlekette çekilen en büyük sıkıntı bir il başkanı, belediye başkanı veya bir milletvekili ile görüşmek çok zordu. Görüşmek için mutlaka bir aracı bulmanız gerekiyordu. Bugün ise AK Parti geldi ve tüm bunları yıktı, devirdi. Ne yaptık göreve gelir gelmez hepimiz telefonlarımızı, adreslerimizi ve iletişim bilgilerimizi sosyal medyaya attık. İsteyen bize kolaylıkla ulaşabiliyor. Biz sizlerin hayır dualarına talibiz. Sizler kendinize 31 Mart'ta hizmetkar seçeceksiniz. Şundan emin olun ki Kozluk'a bir hizmet gerekiyorsa o hizmeti Kozluk'a getirecek olan AK Parti ve karşınızda gördüğünüz bu kadrodur.”

