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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Batman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Batman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

ARŞİV

Çatışma Teröristler 

-Teröristlerin öldürüldüğü mağara

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'ın Sason ilçesi kırsalında devam eden operasyonlarda güvenlik kuvvetleri ile çatışmaya giren 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Sason ilçesi Hasanlar köyü kırsalı Zore Deresi mevkiinde asker ve güvenlik korucuları tarafından sürdürülen operasyonlarda mağarada kıstırılan teröristlerin 'Teslim ol' çağrılarına ateş ile karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
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