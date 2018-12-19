Batman Belediyesi, 2 bin 200 hayvanın tedavi ve bakımını yaptı
- Hayvan ambulansı ile yaralı hayvana müdahale edilmesi - Ambulansın içinden hayvana müdahale yapılması - Hayvanın ambulansla getirilip tedavi edilmesi - Hayvanlara aşılama ve küpeleme işleminin yapılması - Hayvanlara yem verilmesi - Parklarda bulunan belirli noktalara mamaların bırakılması - Veteriner hekim Onur Kılıç'ın konuşması - Vatandaşlardan Alaattin Atakul'un konuşması - Vatandaşlardan Mehmet Resul Asi'nin konuşması - Kedi evinden görüntü - Batman Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Birim Sorumlusu Onur Kılıç: - "Sokaktaki hayvan dostlarımızın aç kalmamaları ve soğuktan korunmaları için belirli noktalara mamalık, suluk ve kedi evleri yerleştirdik"BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesinin Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından, bu yıl 2 bin 200 hayvanın tedavi ve bakımı gerçekleştirildi. Batman Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğünce hayvanlara acil müdahalede bulunmak ve ilk tedavilerini gerçekleştirmek için hayvan ambulansı, tedavide doğru teşhis konulabilmesi için de röntgen cihazı alındı.Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince bu yıl yürütülen çalışmalarla bin 82 köpek ve 996 kediye müdahale edildi, 122 yabani hayvan tedavi edilerek doğal ortamına bırakıldı.Veteriner İşleri Müdürlüğü Birim Sorumlusu Onur Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 veteriner hekim, 2 tekniker ve 8 personelle hizmet verdiklerini söyledi.
Amaçlarının, yardıma muhtaç ve tedavi görmeyi bekleyen sokak hayvanlarına en kısa sürede ulaşabilmek olduğunu belirten Kılıç, hayvanların yaralanması ve hastalanması durumunda vatandaşlardan 153 hattını aramalarını istedi.Kılıç, şöyle konuştu:"Vatandaşlar tarafından 153 hattı vasıtasıyla bize gelen şikayetlere hayvan ambulansı ve acil müdahale aracımızla en hızlı şekilde olay yerine ulaşıp hayvana müdahale etmeye çalışıyoruz. Birimimize gelen hasta veya bakıma muhtaç dostlarımıza gerekli müdahaleyi yapıp misafir ediyoruz. İyileşip kendi başının çaresine bakabilecek dostlarımızı aldığımız bölgeye bırakıyoruz."Hayvanların tedavi ve bakımlarının yanı sıra kısırlaştırma ve aşılama işlemlerini de gerçekleştirdiklerini anlatan Kılıç, merkezde hayatını kendi başına sürdüremeyecek durumda olan çok sayıda hayvan bulunduğunu, bunların ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığını kaydetti. Kılıç, merkezde bulunan hayvanların bakımlarını büyük bir titizlikle yaptıklarını belirterek, "Sokaktaki hayvan dostlarımızın aç kalmamaları ve soğuktan korunmaları için belirli noktalara mamalık, suluk ve kedi evleri yerleştirdik. Bunları rutin olarak her gün denetliyoruz." diye konuştu. Soğuk kış günlerinde araçların motor ve kaputuna sığınan kediler olabileceğine dikkati çeken Kılıç, vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini ifade etti. Sokak hayvanlarının yemek ve suya ihtiyaç duyduğunu anımsatan Kılıç, imkanı olan vatandaşların, evlerinin önüne kapların içerisinde yemek atıkları ve su bırakmalarını istedi.Kent sakinlerinden Alaattin Atakul da belediyenin son dönemlerde hayvanlara yönelik çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, "Belediye tarafından parklarda kedi evlerinin oluşturulması ve hayvanların beslenebilmesi için mamalıkların yerleştirilmesi kent için gurur verici bir tablodur." ifadelerini kullandı.Mehmet Resul Asi ise, yapılan çalışmaları güzel bulduğunu dile getirerek, belediyeye çalışmalarından dolayı teşekkür etti.