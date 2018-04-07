Batı Şeria'daki gazeteciler meslektaşları Murteca'nın şehit edilmesini protesto etti - RAMALLAH
: - Gösteriye katılan gazetecilerin ellerinde pankart taşıması - Gazeteci Ömer Nazzal'ın konuşmasıKUDÜS (AA) - Filistinli gazeteciler, dün abluka altındaki Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında düzenlenen barışçıl eylemleri takip eden gazeteci Yasir Murteca'nın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit edilmesi nedeniyle protesto gösterisi düzenledi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde onlarca gazeteci, Murteca'nın İsrail askerleri tarafından şehit edilmesini protesto etmek için oturma eylemi düzenledi. Ramallah 'taki protestocu grup adına açıklama yapan gazeteci Ömer Nazzal, "İsrail'in tüm baskılarına ve gazetecileri hedef almasına rağmen görevimizi yapmaya devam edeceğiz." dedi. Nazzal, "Buradan Gazze'deki, Nablus'taki ve tüm Filistinli gazeteciler adına bir mesaj vermek istiyorum. Gazeteciler olarak tüm bu baskı ve şiddete rağmen, işgalcilerin işlediği suçları dünyaya duyurmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu. Gazetecilerin katillerinin bir gün adalet önünde hesap vereceğine inandığını dile getiren Nazzal, Yasir Murteca'nın İsrail askerleri tarafından şehit edilmesini kınadı.