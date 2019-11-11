Batı Şeria'da gerginlik - RAMALLAH

: - İsrail askerlerinden detaylar - Göstericilere müdahale eden İsrail polisine karşılak veren göstericilerden detaylar - İsrail polisinin göstericilere gaz bombası atması - Göstericilerin İsrail polisine taş atarak karşılık vermesiRAMALLAH (AA) - Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınında toplanan bir grup, Filistin eski Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın 15'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle gösteri düzenledi. İsrail güçleri, göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti.
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