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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Batı Şeria'da gerginlik - RAMALLAH

Batı Şeria'da gerginlik - RAMALLAH



: - İsrail askerlerinden detaylar - Göstericilere müdahale eden İsrail polisine karşılak veren göstericilerden detaylar - İsrail polisinin göstericilere gaz bombası atması - Göstericilerin İsrail polisine taş atarak karşılık vermesiRAMALLAH (AA) - Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınında toplanan bir grup, Filistin eski Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın 15'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle gösteri düzenledi.
İsrail güçleri, göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti.

Polis Gaz Bombası Allah İsrail 

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