Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara destek gösterisi - RAMALLAH
: - Filistinli tutuklulara destek gösterisinden detaylar - Ellerinde pankart taşıyan göstericilerden detaylar - Esirler Cemiyeti Başkanı Kudra Fari ile röportajRAMALLAH (AA) - İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için Batı Şeria'da gösteri düzenlendi. El - Bire kentindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması için slogan attı.Eylemciler, İsrail'in hapishanelerde Filistinli tutuklulara yönelik uygulamalarını protesto etti.Esirler Cemiyeti Başkanı Kudra Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistinli tutuklular maruz kaldıkları günlük ihlaller nedeniyle zor şartlar içinde bulunuyor." dedi. İdari tutukluların ne zaman serbest bırakılacaklarını bilmemeleri nedeniyle İsrail mahkemelerini boykot ettiğini aktaran Faris, İsrail'in uluslararası kanunları ihlal ettiğini belirtti. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ve 300'den fazlası çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.