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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Batı Karadeniz'de yoğun sis - ZONGULDAK

Batı Karadeniz'de yoğun sis - ZONGULDAK

- Etkili olan yoğun sis - Karayolunda seyreden araçlardan görüntüler Batı Karadeniz'de yoğun sis - Zonguldak 'ta sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştüZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.Kentte sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Zonguldak - İstanbul Karayolu'nda görüş mesafesini kısalttı. Bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.Karayolunda seyreden sürücüler, sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik ekipleri sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.Hava sıcaklığının 9 derece olduğu kentte, sisli havanın gün boyunca aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.

Aşırı Hız 

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