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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Batı Karadeniz'de yoğun sis - DÜZCE

Batı Karadeniz'de yoğun sis - DÜZCE

- Batı Karadeniz'de yoğun sis - Sisten detaylarBatı Karadeniz'de yoğun sisDÜZCE (AA) - Düzce 'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.Kentte etkili olan sis nedeniyle D - 655 Düzce - Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Tepeköy, Şifalı Su ve Kabalak rampalarında trafikte aksamalar yaşandı.Güzergahta bulunan trafik ekipleri, görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.Meteoroloji yetkilileri, kentteki sisin yağışla bir süre daha etkili olacağını bildirdi.

Bild Yakın Takip Aşırı Hız 

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