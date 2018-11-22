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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar - DÜZCE

Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar - DÜZCE

- Fırtına detayları - Fırtınada çalışan balıkçılarBatı Karadeniz'de kuvvetli rüzgarDÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'de saatteki hızı 50 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde dalga boyu 5 metreyi aştı.Rüzgar nedeniyle Akçakoca'da küçük tekne ve gırgırlarla avcılık yapan balıkçılar denize açılamadı. Denize açılamayan balıkçıların teknelerini liman içinde tamir ettiği görüldü.
Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgarın yarın akşama kadar devam edeceğinden balıkçıları ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Gırgır Avcılık 

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