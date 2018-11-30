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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Batı Karadeniz'de istavrit bereketi

Batı Karadeniz'de istavrit bereketi

İstavrit Balıklarından görüntü

Salar Gesi Erimli Alamut 

-Balıkçı tekneleri

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli limanlarından Zonguldak Alaplı ilçesinde denize açılan balıkçılar, bol miktarda istavrit avladı. Yaklaşık 30 ton istavrit balıkçıları sevindirdi. Sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçıların ağlarına, son iki günde yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından bol miktarda istavrit takıldı. Kasalar dolusu balıkla limana dönen balıkçılar, önümüzdeki günlerde istavrit bereketinin devam edeceğini belirtti.
Zonguldak'da balıkçılık yapan Murat Turgut bu sezonun çok verimli geçmemesine rağmen, balıkçıların zarar da etmediğini belirterek, "Sezon bereketli iyi geçiyor. Palamut'dan sonra şimdi. İstavritle hareketlilik oldu. İstavritle beraber daha iri balıklar çıkmaya başladı.
" değerlendirmesinde bulundu. Denizde yaşanan balık bolluğu tezgahlardaki fiyatlara da yansıdı. Fiyatların günden güne ucuzladığı tezgahlarda istavrit 20'den 10 liraya, kadar düştü. (EY-OA-
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