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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Batı Karadeniz'de balık bolluğu - DÜZCE

Batı Karadeniz'de balık bolluğu - DÜZCE

- Balıkçılardan detaylar - Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş röportajBatı Karadeniz'de balık bolluğu - Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçılar bol balık avlayarak limana dönüyor - Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Limanda şu günlerde güzel hareketlilik var. Gırgır ve trol avcıları ciddi oranda barbun, mezgit ve istavrit avlamaktadır. Bunlarda tezgah fiyatlarına ciddi oranda yansıyor"DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in en önemli liman kenti olan Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde, balık bolluğu yaşanıyor.Sabahın erken saatlerinde gırgır ve trol tekneleri ile Karadeniz'e açılan balıkçılar, bol miktarda avladıkları barbun,mezgit ve istavrit ile limana dönüyor.Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada Karadeniz'de beklenen bolluğun yaşandığını söyledi.

Batı Karadeniz'de balıkçıların yüzünün güldüğünü aktaran Karakaş, şöyle konuştu:"Limanda şu günlerde güzel hareketlilik var. Gırgır ve trol avcıları ciddi oranda barbun, mezgit ve istavrit avlamaktadır. Bunlarda tezgah fiyatlarına ciddi oranda yansıyor. Diğer balıkların da durumu çok iyi. Palamudun fiyatı 5 lira ve 8 - 10 lira arasında değişiyor. Hava şartlarına bağlı olarak fiyatlarda 1 - 2 liralık değişim olabilir. Ciddi oran da balık popülasyonu var.Bu durum tezgahlarda kendini hissettirmeye başladı.
"Limandaki balık hareketliliğinin ekonomiye katkı sağladığını ifade eden Karakaş, "Şuan da limanda 4 tane misafir teknemiz bulunmaktadır. Gelen teknelerimiz tüm alışverişlerini Akçakoca'dan yapmaktadır. Balık olunca tuttukları balıkları satıp paralarını Akçakoca da harcayabiliyorlar.Yani gelen balıkçılarımızın Akçakoca esnafını da çok ciddi bir katkıları var." diye konuştu.

Alışveriş Gırgır Muhabir Uttu Trol 

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