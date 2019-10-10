Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Batı Balkanlar'da 'Küçük Schengen' için ilk adım - NOVİ SAD

Batı Balkanlar'da 'Küçük Schengen' için ilk adım - NOVİ SAD

Batı Balkanlar'da "Küçük Schengen" için ilk adım - NOVİ SAD

: - Basın toplantısından detaylar - Aleksandar Vucic'in açıklamasıBatı Balkanlar'da "Küçük Schengen" için ilk adım - Sırbistan , Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, Batı Balkanlar'da bölgesel ticareti ve insanların dolaşımını hızlandırmak ve kolaylaştırmak için ortak bildiri imzaladıNOVİ SAD (AA) - Batı Balkan ülkeleri Sırbistan , Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, bölgesel ticareti ve insanların dolaşımını hızlandırmak ve kolaylaştırmak için ortak bildiri imzaladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Sırbistan 'ın Novi Sad şehrinde bir araya gelerek, "Küçük Schengen" olarak nitelendirdikleri sistemin ilk adımını attı.Üç lider, sermayenin ve insanların dolaşımını hızlandırmak ve kolaylaştırmak, bölge ülkeleri arasındaki ticareti artırmak amacıyla ortak bildiri imzaladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, bölgenin ekonomik anlamda kalkınması noktasında imzalanan bildirinin önemine dikkati çekerek, 12 milyon insanın yaşadığı bölgede sermayenin, malların ve insanların dolaşımının kolaylaştırılması gerektiğini ifade etti.
Arnavutluk Başbakanı Rama da tarihin ve bürokrasinin esiri olmamak gerektiğinin altını çizerek gelecek nesilleri için yeni adımlar atılmasının önemli olduğunu vurguladı.Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ise bölgenin büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Batı Balkanlar artık 19. yüzyılda olduğu gibi barut fıçısı değil. Bölge artık barış, istikrar, ekonomik kalkınma ve refahı amaçlıyor." dedi.
"Küçük Schengen" olarak nitelendirilen ve 2021'den itibaren yürürlüğü girmesi beklenen bildiri, bölge ülkeleri arasında kimlik kartlarıyla geçiş yapılmasını öngörüyor.Liderler, diğer Batı Balkan ülkelerine de söz konusu girişime katılma çağrısında bulundu.

Bürokrasi Lyon Bild Toplantı 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı YapıldıBarış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı