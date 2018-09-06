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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Basra’da Valilik Binasında 3. Yangın

- Basra’da Valilik Binasında 3. Yangın

yangından görüntüler

( ERBİL ) - Basra’da valilik binasında 3. yangın ERBİL

Sosyal Medya Protesto Yolsuzluk Elektrik Kaçağı Sokağa Çıkma Yasağı 


- Irak’ta iki ay önce kamu hizmetlerin yetersizliği, işsizlik ve yolsuzluk nedeniyle gösterilerin patlak verdiği Basra kentinde valilik binasında bugün 3. kez yangın çıktı. Irak’ın son bir haftadır gösterilerin ve şiddet olayların tırmandığı Basra’da kentinde valilik binası 3. kez yandı. Önceki gün ve dün göstericiler tarafından ateşe verilen binanın bugün gösteriler başlamadan önce yeniden yanması ile ilgili açıklama yapan Basra Sivil Savunma ekipleri, yangının sabotaj sonucu çıkmadığını büyük bir ihtimalle elektrik kaçağı sonucu çıktığını ileri sürerken, sosyal medyada yangını binayı en son terk eden bir memur tarafından çıkarıldığı iddia edildi. Yangının neden çıktığı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yangın kontrol altına alınmasından sonra kentin merkezindeki el-Zehra bölgesinden Tayaran Meydan’ına doğru gösteriler yeniden başladı.
Valilik binası önünde toplanan binlerce gösterici, binayı basarak çatısında Irak bayrağını astı. Kentte bugün yapılması planlanan sokağa çıkma yasağı uygulanmadan birkaç dakika önce iptal edildi. Geçen Temmuz ayının 8’inde başlayan protesto gösterilerinde 20’den fazla kişi hayatını kaybederken, çoğunluğu göstericilerden oluşan 800’e yakın kişi yaralandı.
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