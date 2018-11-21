Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başkentteki faili meçhul cinayeti özel ekip çözdü - ANKARA Video

Başkentteki faili meçhul cinayeti özel ekip çözdü - ANKARA Video

- Zanlıların emniyetten çıkışlarıBaşkentteki faili meçhul cinayeti özel ekip çözdü - Ankara 'da 2017 yılında öldürülen Yücel Biçer'in katil zanlıları, Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekibin çalışması sonucu yakalandı - Gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildiANKARA (AA) - Ankara 'da 2017 yılında öldürülen Yücel Biçer'in katil zanlıları, Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekibin çalışması sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinden kurulan ve faili meçhul kalmış eski cinayet dosyalarını yeniden ele alan özel ekip, geçen sene mart ayında Keçiören ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Yücel Biçer'in katil zanlılarını tespit etmek için çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takip çalışmalarına göre, olay günü Biçer'in H.S. isimli bir arkadaşı tarafından evine davet edildiğini belirleyen ekipler dikkatlerini bu kişiye yoğunlaştırdı.Araştırmalarını derinleştiren polisler, zanlının Biçer'i olay yerine davet ettiğini ve burada C.T, M.A. ve H.G'nin beklediğini tespit etti. Özel ekip, bu kişiler tarafından silahlı saldırı sonrası Yücel Biçer'in öldürüldüğünü belirledi.Eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Faili Meçhul Muhabir Silahlı Saldırı Kışla Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı