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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Başkentte sürücünün çarpıp kaçtığı yaya öldü - ANKARA

Başkentte sürücünün çarpıp kaçtığı yaya öldü - ANKARA

- Olay yerinden detay görüntüler - Olay yerinde iki ayrı otomobile ait plaka ile otomobil parçaları bulan ekipler kazaya karışan araç ve sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattıANKARA (AA) - Ankara 'nın Keçiören ilçesinde sürücünün aracıyla çarpıp kaçtığı yaya yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre, Yozgat Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Cüneyt Durum'a (39) çarparak kaçtı.Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre öteye savrulan Durum, olay yerinde hayatını kaybetti.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Durum'a çarpıp kaçan aracın plakasının düştüğünü tespit etti.Olay yerinde iki ayrı otomobile ait plaka ile otomobil parçaları bulan ekipler kazaya karışan araç ve sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Polis Bild Polis Ekipleri 

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