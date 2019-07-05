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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Başkentte otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Başkentte otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

- Başkentte otomobil köprüden düştü - 1 ölü, 2 yaralı - Kaza yerinden detaylar - Polis ekiplerinin kazaya müdahalesi - Kaza yapan araçtan detaylar - Ankara 'da bariyerlere çarparak köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Olay anında otomobilin düştüğü yolda seyreden bir taksinin sürücüsü, kazadan kıl payı kurtulduANKARA (AA) - Ankara 'da bariyerlere çarparak köprüden düşen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Keçiören Fatih Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi istikametine seyreden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 BIV 655 otomobil Etlik Caddesi kesişiminde köprünün bariyerlerine çarparak düştü.Yaklaşık 5 metre yükseklikten Etlik Caddesi'ne düşen otomobil ters dönerken köprüden kopan bariyerler de araca saplandı.Kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, araçta bulunan Hakan Ü. ve Mehmet Ö. ile kimliği belirlenemeyen bir yaralıyı hurdaya dönen otomobilden güçlükle çıkardı.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesine kaldırdı.Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hakan Ü. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Aynı hastanede tedavi altına alınan, kimliği belirlenemeyen yaralının da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. - Taksi şoförü kıl payı kurtulduOlay anında otomobilin düştüğü yolda seyreden 06 T 0050 plakalı taksinin sürücüsü Hamdi Öztürk, kazadan kıl payı kurtuldu.Etlik Caddesi'nden Ulus istikametine seyir halinde olan Öztürk, köprü altına girerken büyük bir gürültü duyduğunu ve bir otomobilin yan şeride düştüğünü söyledi.

Bu sırada çevreye çok sayıda otomobil parçası ve demir korkulukların savrulduğunu belirten Öztürk, bunlardan bir kısmının taksiye isabet ederek hasara neden olduğunu anlattı.Araç camının da isabet eden bir parçayla kırıldığını ifade eden Öztürk, ölümden kıl payı kurtulduğunu kaydetti.
Kaza nedeniyle Etlik Caddesi'nin Ulus istikameti, yaklaşık 2 saat süreyle ulaşıma kapanırken, hurdaya dönen otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

İlk Müdahale Hastane Demir Korkuluk Korkuluk Bild 

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