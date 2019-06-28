Başkentte hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk öldü - ANKARA
- Olay yerinden görüntüler - Sağlık ekiplerinden görüntülerBaşkentte hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk öldü - Mamak ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk, yaşamını yitirdiANKARA (AA) - Ankara 'nın Mamak ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken, hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Mikail Y. yönetimindeki Mamak Belediyesine ait 06 GD 5870 plakalı hafriyat kamyonu, Şehit Hanifi Mutlu Caddesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Burhan Erayhan'a (12) çarptı.Ağır yaralanan Erayhan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kamyon şoförü Mikail Y, gözaltına alındı.
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