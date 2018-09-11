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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Başkentte gecekonduda erkek cesedi - ANKARA

Başkentte gecekonduda erkek cesedi - ANKARA

- Ekiplerin olay yerine gelmesi - Olay yeri inceleme ekiplerinin eve girmesiBaşkentte gecekonduda erkek cesedi - Yenimahalle ilçesinde bir gecekonduda ağzı bantlı, elleri ve ayakları plastik kelepçeyle bağlı erkek cesedi bulunduANKARA (AA) - Ankara 'nın Yenimahalle ilçesinde bir gecekonduda ağzı bantlı, elleri ve ayakları plastik kelepçeyle bağlı erkek cesedi bulundu.Fazlı Irkıçatal sabah saatlerinde bir süredir haber alamadığı kiracısı Arif Gözde'ye (33) ulaşmak için Kayalar Mahallesi 841'inci Sokak'taki gecekonduya geldi.Kapının açık olduğunu fark eden ev sahibi içeriye girdiğinde Arif Gözde'yi ağzı bantlı, elleri ve ayakları plastik kelepçeyle bağlı bir şekilde yerde hareketsiz yatarken buldu.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Gözde'nin, hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis Gecekondu Sağlık Ekipleri 

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