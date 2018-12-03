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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başkentte doğal gaz patlaması (5) - ANKARA

Başkentte doğal gaz patlaması (5) - ANKARA

- Patlama alanından görüntüler - Trafiğe kapanan yol nedeniyle araçların ilerleyişiBaşkentte doğalgaz patlaması - Kızılay'da bir kafede doğalgaz patlaması meydana geldiANKARA (AA) - Başkentte, bir kafede doğalgaz patlaması meydana geldi.Alınan ilk bilgilere göre, Kızılay semti Necatibey Caddesi'nde bir apartmanın üst katında bulunan kafede, henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi.Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.Patlama nedeniyle bazı vatandaşların yaralandığı ve iş yerinde maddi zarar oluştuğu öğrenildi.

Doğalgaz İtfaiye Aracı Doğalgaz Patlaması 

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