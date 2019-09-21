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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkentte araç yangını

Başkentte araç yangını

- Yanan aracın itfaiye ekiplerinde söndürülmesi - Araçtan görüntüler - Çankaya'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı, maddi hasar meydana geldiANKARA (AA) - Başkentte seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.Çankaya ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinden Kızılay istikametine seyir halinde olan Deniz Akgüngör idaresindeki 14 BG 422 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Aynı istikamette giden bir kişi, Akgüngör kontrolündeki otomobilin altındaki alevleri gördü ve kornaya basarak uyarıda bulundu.Aracını sağa çekip otomobilin ön tarafındaki alevlere müdahale etmeye çalışan Akgüngör, çabaları sonuçsuz kalınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra araçta soğutma çalışması yaptı.Otomobilde yangından dolayı maddi hasar meydana geldi.

Bild Trol 

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