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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Başkentlilere su faturalarında indirim müjdesi daha geldi İzle

Başkentlilere su faturalarında indirim müjdesi daha geldi İzle

ASKİDEN DETAYLAR

( ANKARA )- Su abonelerinden her ay alınan 5 TL tutarındaki şube yolu bakım ücreti kaldırıldı- Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile alınan kararla su faturalarına 5 TL’lik indirim yansıyacak ANKARA

Misyon Toplantı 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi, su faturalarında abonelerden her ay alınan 5 TL’lik “Şube yolu bakım” ücretini kaldırdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın göreve başlamasıyla 16 ilçede yapılan su indiriminden sonra tüm aboneler için 17 Eylül’den itibaren de yüzde 17’lik indirim hayata geçirildi. Başkentlilere su faturalarında yeni bir indirim müjdesi daha geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi, daha önce su fiyatları, vidanjörler ve sayaç sökme-takma ücretlerinde gerçekleştirdiği indirimlerin ardından bu kez de su faturalarında abonelerden her ay alınan 5 TL’lik “Şube yolu bakım” ücretini kaldırdı. Başkan Tuna imzasıyla gelen karar Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Aralık ayı toplantısında, Başkentlileri yakından ilgilendiren önemli bir karara imza atıldı. ASKİ tarafından her ay su faturalarına yansıtılan 5 TL tutarındaki “Şube yolu bakım” ücretinin kaldırılmasına yönelik Başkanlık yazısı Büyükşehir Meclisi’nde görüşüldü. ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı hizmet tarifelerine ilişkin kararının Hukuk ve Tarifeler Komisyonu’nda da görüşülmesinin ardından Meclis’te oy birliği ile kabul edilen yeni kararda, “Her ay su faturalarına yansıtılan 5 TL tutarındaki “şube yolu bakım” ücretinin kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi. (FRT-
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