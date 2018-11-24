Başkent umutları Sivas’ta son buldu

--Polisin kaçak göçmenleri otoya bindirmesi

--Minik kaçak göçmenler

--Detaylar



( SİVAS )- Ankara’ya yerleşmek üzere yurda kaçak yollarla giren 19 Afgan, Sivas’ta polis tarafından yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edildi SİVAS



- Ankara’ya yerleşmek üzere yurda kaçak yollarla giren 19 Afgan, Sivas’ta polis tarafından yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre Van’dan yurda kaçak yollarla giren 11’i çocuk 19 Afgan, çeşitli ulaşım araçları ile vardıkları Sivas Otogarında Ankara’ya gitmek üzere otobüs beklerken polis ekiplerine yakalandı. Üzerlerinde kimlik bulunmayan Afgan’lar kimlik tespiti için polis otosuna bildirilerek İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne götürüldü. Kimlik tespitinin ardından ise İl Göç İdaresi’ne teslim edildiler. Polis ekiplerinin aralarında küçük çocukların da bulunduğu kaçak göçmenlere karşı sıcak ve sevecen tavırları dikkat çekti. (VK-GF-

