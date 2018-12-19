Başkent ulaşımında 'temassız kart' dönemi (1) - ANKARA
Başkent ulaşımında "temassız kart" dönemi (1) - ANKARA - Belediye araçlarında mastercard uygulaması - Ankara Yenimahalle İvedik Metro İstasyonu - Metro istasyonundaki kart okuma cihazından detaylar - Vatandaşların cihazlara kartlarını okutmaları - Mastercard ile cihazdan geçişlerin yapılması - Mastercard uygulamasını değerlendiren vatandaşlardan Yusuf Emrah Dıravacı ile röportaj - Mastercard uygulamasını değerlendiren vatandaşlardan Sevim Nazlı ile röportaj - İvedik Metro İstasyonu'ndan detaylar - Metronun gelişi ve vatandaşların binişleri - Metronun İvedik Metro İstasyonu'ndan çıkışı (Alt açı) - Yenimahalle - Şentepe Teleferik Hattı İstasyonunu girişi ve tabelası - Vatandaşların kartlarını okutarak teleferik hattı cihazlarından geçişleri - Teleferiğe binen vatandaşlar - Teleferiğin gidişi (Alt açı) - Mastercard uygulamasını değerlendiren öğrencilerden Rojda Süslü ile röportaj - Ankara Büyükşehir Belediyesi ring otobüslerini bekleyen vatandaşlar - Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ve vatandaşların kartlarını okutarak otobüse binişleri - Mastercard ile kart okuma cihazından geçişler - Belediye otobüsünün yolcularını alarak duraktan ayrılması - Mastercard uygulamasını değerlendiren öğrencilerden Ömer Sefai ile röportajBaşkent ulaşımında "temassız kart" dönemi - Ankara Büyükşehir Belediyesi ve E - Kent iş birliğinde başkentte toplu ulaşımda kullanım amacıyla yılbaşından itibaren hayata geçirilecek "Temassız Mastercard" uygulamasının imza töreni gerçekleştirildi - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna: - "Misafirlerimizin Ankara Kart'ı temin edeceği yeri aramaya uğraşmaması için cebindeki kredi veya bankamatik kartla tek binişlik ücret olan 3 lira karşılığında ulaşım hizmetini sağlamış olacağız"ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ve E - Kent iş birliğinde, Başkentte toplu ulaşımda kullanım amacıyla yılbaşından geçerli "Temassız Mastercard" uygulamasının imza töreni gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Büyükşehir Belediyesi konferans salonundaki törende, toplu ulaşımın daha kolay ve kullanışlı hale gelmesi için bir yeniliği daha gerçekleştirdiklerini söyledi.
"Misafirlerimizin Ankara Kart'ı temin edeceği yeri aramaya uğraşmaması için cebindeki kredi veya bankamatik kartla tek binişlik ücret olan 3 lira karşılığında ulaşım hizmetini sağlamış olacağız." diyen Tuna, temassız kredi ve ATM kartlarının uygulamasının tüm ulaşım hatlarında geçerli olacağını kaydetti. Uygulamanın 1 Ocak itibarıyla başlayacağını vurgulayan Tuna, "Bu uygulama dünyada bazı önemli büyük şehirlerde devam ediyor. Biz de Ankara 'da ilk defa gerçekleştirerek vatandaşlarımızın kolay şekilde ulaşımlarını sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu. - "Akıllı şehirler"Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan da şehir yaşamının en önemli unsurlarından birinin toplu taşıma olduğunu dile getirdi.Çağlayan, vatandaşların yetersiz bakiye sorununa çözüm bulunması konusunda, kendilerine talepte bulunduklarına işaret ederek, şöyle konuştu:"Bugün akıllı şehir dediğimiz bu uygulama Londra, Madrid, Şikago, St. Petersburg gibi çok az sayıda şehirde yapılmış durumda. Ankara tüm dünyaya örnek olacak bu uygulamayı açıyor. Tüm Ankara lılar ceplerindeki kartlarını kullanarak toplu taşımadan faydalanmaya başlayacaklar."Uygulamanın, dünyaya örnek bir gelişme olduğunun altını çizen Çağlayan, yenilikçi uygulamayı başlattığı için Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.E - Kent Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ise projenin çok önemli olduğunu ve bunun yakın gelecekte tüm şehirlerde uygulamaya başlanmasını temenni ettiklerini söyledi.