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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkent'te ‘yan baktın’ kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Başkent'te ‘yan baktın’ kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Yaralı şahıstan görüntü

Acil Servis İlk Müdahale Güvenlik Önlemi 112 Acil Servis Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekiplerinin müdahalesinden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay

( ANKARA -ÖZEL) ANKARA

- Ankara’nın merkezi yerlerinden olan Güvenpark’ta iki grubun ‘neden yan baktın?’ sebebiyle birbirine girdiği kavgada 1 kişi ağır yaralanırken 7 kişi de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay, saat 16.00 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Kızılay mevkisindeki Güvenpark’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında “Neden bakıyorsun?” sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonucu 4 ve 5 kişilik iki grup birbirine girdi. Yaşanan arbede sonucu Mertcan isimli şahıs Soner Dengiz’i (16), göğsünün sağ üst kısmından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Soner Dengiz, bulunduğu yere yığılırken Mertcan isimli şüpheli ise paniğe kapılarak kaçtı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken vatandaşlar da yaralı şahsa tampon uyguladı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaparak ambulans ile Hacettepe Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, kavgaya karıştığını düşündüğü 6 kişiyi ve kaçan Mertcan isimli şüpheliyi ifadesi alınmak üzere emniyete götürürken olaya ilişkin inceleme başlattı.
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