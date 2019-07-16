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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Başkent’te ve tüm Türkiye’de 90 bin camide selalar okundu

Başkent’te ve tüm Türkiye’de 90 bin camide selalar okundu

Ankara Kocatepe Camisinden sela görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Sabah Namazı Darbe Girişimi 


- 15 Temmuz hain darbe girişiminde okunan selalar, darbe girişiminin yıl dönümünde Ankara dahil tüm Türkiye’de 90 bin camide gece yarısında tekrar okundu. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, 90 bin camide gece yarısında selalar okundu. Darbe girişiminin olduğu gece manevi güç amaçlı okunan selalar tekrar aynı gün gece yarısı camilerde okundu. Ülke genelindeki çoğu caminin, sabah namazına kadar açık tutulacağı belirtildi.
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