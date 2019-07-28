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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkent'te trafo yangını

Başkent'te trafo yangını

trafodan görüntü

Polis Bild Trol 

-çıkan dumanlar
-ekiplerin müdahalesi
-röportaj
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da cadde üzerindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, saat 09.00 sıralarında Emek Mahallesi Kırım Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Trafodan çıkan dumanları görenler durumu itfaiye, polis ve elektrik ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, trafo etrafında güvenlik önlemleri aldı. Trafonun soğuması beklendikten sonra olay yerindeki elektrik ve itfaiye ekipleri geldi. Ekipler trafonun kapısını açarak soğutma çalışması yaptı. Olayın ilk görgü tanıklarından olan Ali Yücel Koç, "Bir kablo kokusu geliyordu. Etrafı kontrol ettim baktım trafo yanıyor. Hemen özel güvenliğe haber verdim. O da yetkililere haber verdi” şeklinde konuştu.

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