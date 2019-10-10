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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkent’te tıkanan dere yatakları temizleniyor

Başkent’te tıkanan dere yatakları temizleniyor

çalışmalardan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Yağan Dere Yatağı 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi, su taşkınları ve sel sularıyla tıkanan dere yataklarını temizliyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Gölbaşı Yavrucak Mahallesi’nde Haziran ayında yaşanan su taşkınları nedeniyle kapanan Yavrucak dere yatağını açarak, temizleme çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Ekipler, bu çalışmanın yanı sıra, olası tıkanma ve sel taşkınlarının önüne geçmek amacıyla Başkent’teki diğer dere yataklarında da temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 10 kilometre boyunca temizlik Yavrucak Mahallesi ile Veli Himmetli Mahallesi arasında yaklaşık 10 kilometrelik dere hattı üzerinde temizlik yapan ekipler, mevcut dere yatağını 4-5 metre de genişletiyor. Kent genelinde tüm birimleriyle su taşkınlarıyla mücadeleyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, mevsim normallerinin üzerinde yağan yağışların neden olduğu sel sularının dere yataklarına taşıdığı toprağı temizleyerek, olası yeni taşkınların da önüne geçiyor.
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