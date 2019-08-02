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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Başkent'te tabelasız mahalle kalmayacak

Başkent'te tabelasız mahalle kalmayacak

ekiplerin çalışmaları

( ANKARA )- Ankara Büyükşehir Belediyesi, merkez ve çevre ilçelerdeki mahalle tabelalarını yeniliyor- Başkent'in dört bir yanında paslanmış, kırılmış ya da yıpranmış tabelalar yenilenirken, tabelası olmayan mahallelere de yeni tabela montajı yapılıyor- Başkent'in taşra ilçelerinde mahalle giriş ve çıkışlarına toplamda bin adet tabela montajı yapıldı ANKARA

Kışla 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in merkez ve çevre ilçelerindeki mahalle tabelalarını yeniliyor. Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in dört bir yanında paslanmış, kırılmış ya da yıpranmış tabelaları yenilerken, tabelası olmayan taşra ilçelerdeki mahallelerin giriş ve çıkışlarına da yeni tabela montajı yapıyor. Bin adet tabela montajı Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı; Montajlı Trafik İşaret Levhası ve CTP Yol Kenar Dikmesi Alım İşi kapsamında Akyurt, Ayaş, Bala, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı ve Kalecik ilçelerinde bulunan mahalle giriş ve çıkışlarına toplamda bin adet meskun mahal levha montajı yaptı. Başkent'in çevre ilçelerindeki 246 mahallede tabela montajı yapan ekipler, eskimiş tabelaları yenilemeye devam edecek.
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