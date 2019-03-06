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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’te sigara izmariti kamyoneti tutuşturdu

Başkent’te sigara izmariti kamyoneti tutuşturdu

Yanan araçtan

Sigara İzmariti Sigara Ülser Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Yanan eşyalardan
-İtfaiye ekiplerinden
-Polis ekiplerinden

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da eşya yüklü kamyonet yandı. Kamyonete eşya yükleyen işçilerin attığı sigara kamyonetin kasasındaki eşyaları tutuşturdu. Olay saat 22.30 sularında Ankara’nın Mamak İlçesi Gülseren Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A. S.’nin sahibi olduğu 06 ZKY 54 plakalı kamyonet, içerisine eşya yüklendiği sırada alev aldı. Eşya yükleyen işçilerden birinin attığı sigaranın kamyonetteki süngerleri tutuşturması sonucu alev alan eşyalar yanmaya başladı.
Kamyonetin sahibi A. S.’nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürürken polis ekipleri de caddede güvenlik tedbiri aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonetin kasasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Alevler çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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