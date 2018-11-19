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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent'te Mevlit Kandili coşkusu - ANKARA

Başkent'te Mevlit Kandili coşkusu - ANKARA

- Hacı Bayram Camisi ve avlusundan görüntüler - Hacı Bayram - ı Veli'yi ziyaret detayları - Camiye giren cemaat - Cemaatın namaz kılması - Namaz kılan çocuklar - Dua edilmesi - Kur'an - ı Kerim okuyanlar - Okunan mevlidi dinleyen cemaat detaylar - Cami avlusundaki vatandaşlardan görüntüler - Çocuklara şeker ikram eden bir vatandaş - Dua edenlerden detaylarANKARA - Ankara 'da Mevlit Kandili dolayısıyla Ulus'taki Hacı Bayram - ı Veli Camisinde program düzenlendi.
Akşam saatlerinden itibaren camiyi dolduran vatandaşlar, Kur'an - ı Kerim tilaveti ve Mevlid - i Şerif dinleyip dua ederek kandili karşıladı.

Kandil 

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