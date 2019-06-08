Başkent’te korkutan yangın

--İtfaiye erlerinin çalışmasından

--Polis ekiplerinin çalışmasından

--Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’nın Çankaya İlçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple alev alan gecekondu paniğe neden oldu. Olay, gece geç saatlerde Ankara’nın Çankaya İlçesi İncesu Mahallesi 153. Sokakta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. İçerisinde bir kişinin yaşadığı iddia edilen gecekondu, henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye erleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu alevleri kontrol altına aldı. Yangında, gecekondu yanarak kül olurken içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

