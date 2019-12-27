Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Başkent’te korkutan otobüs yangını

Başkent’te korkutan otobüs yangını

otobüsten detaylar

(ANKARA-EK)ANKARA

Otobüs Durağı Halk Otobüsü Güvenlik Önlemi Otobüs Yangını Otobüs Şoförü 


- Başkent’te, içinde yolcu bulunan Büyükşehir Belediye'ye ait halk otobüsü, motorunda meydana gelen arızadan dolayı alev aldı.Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kızılay-Aydınlıkevler seferini yapan 413 numaralı 06 BE 7981 plakalı Büyükşehir Belediye'ye ait halk otobüsü, Güvenkpark'taki otobüs durağında yolcu aldığı sırada motorunda meydana gelen arızadan dolayı alev aldı. Alevleri erken fark eden otobüs şoförü büyük bir faciayı önledi. Yangını fark eden otobüs şoförü, yolcuları hemen otobüsten indirerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. O sırada civarda bulunan trafik polisleri bulvarı araç trafiğine kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında kimse yaralanmazken, otobüste hasar meydana geldi. Bir süre araç trafiğine kapatılan Atatürk bulvarı, yangının kontrole alınmasının ardından tekrar açıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da Halk Otobüsü Yangını: 4 Ölüİstanbul'da Halk Otobüsü Yangını: 4 Ölü
İş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildiİş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildi
Cani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri KurtardıCani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri Kurtardı
FETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 GözaltıFETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 Gözaltı
Başkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele GeçirildiBaşkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
Ceren Özdemirin Son GörüntüleriCeren Özdemirin Son Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı