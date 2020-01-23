Başkent’te kaz güzellik yarışması

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( ANKARA )- Binali Yıldırım, en güzel kazı seçti ANKARA



- Başkent’te düzenlenen Kars, Ardahan ve Iğdır Tanıtım Günleri renkli görüntülere sahne oldu. Stantları ziyaret eden Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kaz güzellik yarışmasında en güzel kazı seçti. Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" Ankara'da Anfa Fuar ve Kongre Merkezinde başladı.

Birbirinden farklı yöresel tatların vatandaşlara sunulduğu ve etkinliklerin yapıldığı program vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen güzellik yarışmasında kazlar görücüye çıktı. Ziyaretçilere kaşar döneri, bal şerbeti, kete, çeçil peyniri, Kağızman elması gibi yöresel ürünler ikram edillirken fuarda İllerin aşıklarının atışmaları renkli anlara sahne oldu. Kars, Ardahan, Iğdırlı esnafların büyük ilgi gösterdiği ve katılım sağladığı etkinlikte yine bu illere ait kaz yemeği, piti, kesme aşı gibi birçok yöresel mutfak lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Tanıtım günlerinin farklı kültürlerin tanıtılmasına önemli katkılar sağladığını belirten Binali Yıldırım," Asırlar boyu esaret altına girmemiş bu millet hür olmaya bağımsız olmaya devam edecektir. Ay yıldızlı bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız dinmeyecektir. 792 bin kilometrekare Mavi Vatanda, Doğu Akdeniz’de verdiğimiz mücadele budur. Bu millet istiklaline aşık bir millettir. Her şeyde fedakarlık yapabilir ancak istiklalinde bağımsızlığında asla müsamaha göstermez asla taviz vermez Bu İstiklal Harbinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde böyleydi bugünde böyledir, gelecekte de aynı şekilde olmaya devam edecektir. Biz her gün Sarıkamış’ta dualarla, mevlütlerle Sarıkamış Şehitlerini anıyor ve ülkemizin bağımsızlığı için, geleceği için canını feda eden o kahramanlarımızı bağrımıza basıyoruz. Değerli dostlar 15 yıl 16 yıl içerisinde uzun süre 12 yıl Ulaştırma Bakanlığı, Meclis Başkanlığı, Başbakanlık yaptım bu süre zarfında her zaman derdimiz her zaman önceliğimiz milletimizin yaşamını kolaylaştırmak, hayat kalitesini artırmak bölünmüş yollar bunun içindir, yolları böldük hayatları birleştirdik yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böldük Türkiye’yi doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birbirine yakın kıldık. Ama bir şeye çok dikkat ettik yolları böleriz Türkiye’yi asla böldürtmeyiz. Bunu dost düşman herkes bilsin bununda teminatı Serhat şehirlerimiz Kars’tır, Ardahan’dı, Ağrı’dır 81 vilayetimizdir" dedi.

26 Ocak tarihine kadar Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri, 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Tanıtım günlerinin açılışına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 65.Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Ankara Valisi Vasip Şahin, ATO Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda vatandaş katıldı.





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