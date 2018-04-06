Başkent’te işçi servisi ile minibüs çarpıştı: 5 ağır yaralı

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( ANKARA ) ANKARA



- Başkent’te bir minibüsün işçi servisine çarpması sonucu işçi servisi devrildi. Devrilen serviste 5 işçi ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çatalkaya Caddesi üzerinde 06 GSR 58 plakalı minibüs ile seyir halinde olan Sakin G., Kordonboyu Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve işçi taşıyan 06 C 2408 plakalı servis aracına yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle içinde 12 işçi olan servis yaklaşık 20 metre savrularak yan yattı. Kazada işçi servisi sürücüsü Mehmet K., minibüste bulunan işçilerden 3 kişi ile birlikte 06 GSR 58 plakalı minibüs şoförü Sakin G. ağır yaralandı. Yaralıları gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağladıktan sonra trafiğe kapanan yolu araç geçişine açtı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

