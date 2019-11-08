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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Başkent’te iki otobüs çarpıştı: 1 yaralı

Başkent’te iki otobüs çarpıştı: 1 yaralı

çarpışan otobüslerden görüntüler

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri 

-detaylar
-röp
-polis ekiplerinden görüntüler

( ANKARA ) - ANKARA

- Ankara’nın Sincan ilçesinde aynı istikamette giden iki otobüs çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesi Dökümcüler Sitesi mevkiinde meydana geldi. Ayaş yolu üzerinde Sincan istikametinde ilerleyen iki otobüs, iddiaya göre şerit değiştirme sırasında çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralanırken otobüslerde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulans ile hastaneye sevk edilirken otobüsteki diğer yolcular ise başka bir otobüse yönlendirildi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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