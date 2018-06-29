Başkent’te gece kartalları yemin etti

-İzleyicilerin görüntüsü

-Mahalle Çarşı bekçilerle röportaj

-Aile yakınlarıyla röportaj

-Genel ve Detay



( ANKARA ) - ANKARA



- Ankara’da mahalle aralarında görev yapacak olan gece bekçileri diplomalarını alarak yemin etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak 175 gece bekçisi, Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu’nda yemin ederek görevlerine başladı.

Törene, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Emniyet mensupları ve bekçi yakınları katıldı.

Şehrin dört bir yanında, sabah saatlerine kadar görev yapacak bekçiler, özellikle asayiş olaylarına karşı mücadele edecek. Her mahallede en az iki bekçi olarak devriye atacak olan bekçiler, Özel Harekat polislerince eğitildi. Göreve başlamaya hak kazanan bekçiler, şerefli bir mesleği hakkıyla yapacaklarını belirtti.



