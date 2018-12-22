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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent'te cezaevinde arbede: 21 yaralı

Başkent'te cezaevinde arbede: 21 yaralı

- Cezaevinden görüntü

İlk Müdahale Çocuk Cezaevi Yazılı Açıklama Sağlık Ekipleri Yaralı Çocuk 

-- Ambulanslardan görüntü
-- Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'da Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu çocuklar arasında yaşanan arbedeye infaz koruma memurlarının da karışması sonucu 7 çocuk, 14 infaz koruma memuru yaralandı. Alınan bilgilere göre, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içindeki çocuk cezaevinde akşam saatlerinde, tutuklu çocuklar arasında arbede yaşandı. Olaya, infaz koruma memurlarının müdahale etmesi sonucu arbede büyüdü. Yaşanan kavgada 7 çocuk, 14 infaz koruma memuru yaralandı. Olayın fark edilmesi üzerine, cezaevi alarm durumuna geçti. İhbar üzerine kampüs içine çok sayıda 112 Acil Servis, polis, jandarma ve UMKE ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri, olayı kısa sürede sonlandırırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalede bulundu. Cezaevi revirine kaldırılan yaralı çocuk ve gardiyanlar tedavi altına alındı. Olaydan haberdar olarak gelen tutuklu çocukların yakınları cezaevi önünde saatlerce bekledi. Bugün tahliye edilmesi beklenen bir mahkum çocuğun olay nedeniyle geç salıverildiği öğrenildi. Ailesinin çocuğu alarak evlerine gittiği görüldü.
Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olarak bulunan çocuklar arasında tartışma çıktığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Yaşanan tartışmaya görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralanan çocukların tedavileri cezaevi içerisinde sağlık memurlarınca yapılmış olup hastaneye herhangi bir çocuğun sevkine gerek duyulmamıştır."
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