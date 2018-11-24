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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent'te aynı aileden 3 kişi doğalgaz kaçağı nedeniyle zehirlendi

Başkent'te aynı aileden 3 kişi doğalgaz kaçağı nedeniyle zehirlendi

Doğalgazdan etkilenen vatandaşın görüntüsü

Mide Bulantısı İlk Müdahale Gaz Kaçağı Kış Mevsimi Sağlık Ekipleri 

-Sağlık çalışanlarının görüntüsü
-Ambulans ve Başkent Gaz aracının görüntüsü
-Genel ve detay

( ANKARA )- Kış soğuğunun kendini göstermesiyle birlikte doğalgaz zehirlenmeleri başladı ANKARA

- Ankara'da kış mevsiminin kendini göstermesiyle birlikte doğalgaz zehirlenmeleri de başladı.
Aynı aileden 3 kişi doğalgaz kaçağı nedeniyle zehirlendi. Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesindeki Aşıkpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat Dolakay Caddesi üzerindeki bir sitede ikamet eden aile, sabah saatlerinde uyandıklarında baş dönmesi ve mide bulantısı nedeniyle yataktan kalkamadı. Bir terslik olduğunu anlayan aile, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım talep etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin doğalgaz kaçağı nedeniyle zehirlendiğini fark etti. Doğalgazdan etkilenen vatandaşlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından detaylı tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Başkent Gaz ekipleri ise kaçağın meydana geldiği dairede incelemelerde bulundu.
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