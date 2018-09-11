Başkent’te altı katlı apartmanın çatısında yangın çıktı

-İtfaiyenin müdahalesi



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da altı katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde bulunan altı katlı bir apartmanın çatısında akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, dakikalar içinde tüm çatıyı sardı. Binadan yükselen alevleri gören mahalleli, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içinde yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına almak için adeta zamana karşı yarıştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

