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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent şehidini uğurluyor

Başkent şehidini uğurluyor

Şehit cenazesinden görüntü

Şehit General Cenaze Cenaze Namazı Kuvvet Komutanları 

-Katılanlardan görüntü
-tabuttan görüntü
-şehidin fotoğrafı

( ANKARA )- Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılındı ANKARA

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan ancak cenazesi alınamayan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta (30) için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öeğle namazını müteakiben cenaze namazı kınıyor. Kılınan cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, annesi Sevim Usta, babası Canpolat Usta, eşi Saide Usta ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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