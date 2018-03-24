Başkent şehidini son yolculuğuna uğurladı

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( ANKARA ) - Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılındı ANKARA



- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan ancak cenazesi alınamayan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta (30) için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, annesi Sevim Usta, babası Canpolat Usta, eşi Saide Usta ve çok sayıda vatandaş katıldı.



