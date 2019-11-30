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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent polisinden 'Format Operasyonu'

Başkent polisinden 'Format Operasyonu'

Operasyon görüntüsü

Elektronik Ürün Kredi Kartı E-ticaret Cep Telefonu Banka Kartı 

-Güvenlik kamera görüntüsü
-Zanlıların emniyet görüntüsü

( ANKARA ) Başkent polisinden "Format Operasyonu" ANKARA

- Başkent polisi vatandaşın bilgilerini hackleyerek kredi kartı ve banka kartı hesaplarına ulaşan çeteyi 'format' operasyonu ile çökertti. 4'ü hacker 9 zanlı 4'ü, gönderildiği mahkemede tutuklandı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık polisleri Ankara'da onlarca vatandaşın banka bilgilerini hackleyip tüm paralarını hesaplardan boşaltan çete çökertildi.Ekipler 1 ay önce adına "reset" dedikleri hesapları boşaltan çete üyelerinden harcama yapan K.K., H.E., A.Y., Y.D. ve E.Ş.’yi gözaltına almıştı. Yakalanan bu kişiler arasında bilgileri kopyalayan hackerlar yer almadı. Süren çalışmalar çerçevesinde zanlıların ifadeleriyle araştırmayı derinleştiren ekipler 20 günlük takibiyle hackerları da yakaladı. Kiraladıkları ultra lüks bir rezidansta saklanan zanlılardan K.A. ve H.Ç. yakayı ele verdi.Rezidanstan çıkarken yakalanan zanlıların üzerinden çok sayıda kredi kartı, telefon bulunurken evde yapılan aramalarda da laptop yakalandı.Çete üyelerinin hackerlarla anlaşarak e-devlet logolu sitelerde insanların kart bilgilerini kopyalayıp, ele geçirdiği tespit edildi. Hırsızların, bu kartlarla e-ticaret yoluyla laptop-cep telefonu gibi pahalı elektronik ürünleri aldıkları belirlendi.Cihazların satıldığı iş yerlerinde onlarca telefon ve laptop ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüphelilerden 4’ü, tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.
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