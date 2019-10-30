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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent kaldırımlarına fizik, kimya matematik formülleri yazıldı

Başkent kaldırımlarına fizik, kimya matematik formülleri yazıldı

Kaldırım taşlarından detay

Matematik Sayılar Kimya Matem Kaldırımlar 

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( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi işbirliğinde sürdürülen Kızılay Yenileme Projesi kapsamında kaldırımlara matematik, fizik, kimya formülleri yazıldı. Proje kapsamında Kızılay’da yeniden döşenen kaldırım taşlarına matematik, fizik, kimya formülleri yazıldı. Çift sayılar toplamı formülü, çift sayılar toplamı formülü, trigonometri formüllerinin yanı sıra çok sayıda formül kaldırım taşlarına yazıldı. Sosyal medyada gündem olan taşlar vatandaşların da ilgisini çekti.
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