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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Başkent’in en tatlı festivali

Başkent’in en tatlı festivali

fuardan detaylar

Yarış Festival 

-Festivali gezen vatandaşlarla röportaj

( ANKARA )- Birbirinden lezzetli tatlı çeşitleri Ankaralıların beğenisine sunuldu ANKARA

- Üç gün sürecek olan Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali başladı.
29 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali, Atatürk Kültür Merkezi’nde başladı.
Atölye çalışmaları, dans gösterileri, dondurma ikramları, yarışma ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği festivalde, dondurma ve tatlı severler çeşitli ürünlerle karşılaşacak. Giriş ücretin 10 TL olduğu festival, üç gün boyunca 12.00 - 00.00 saatleri arasında gezilebilecek. Ayrıca, festival kapsamında düzenlenecek konserlerin ilk günün de Asena Bilge Atalay, ikinci gününde İbocan ve son gününde ise Cüneyt Özgür sahne alacak.
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