Başkent’e şehit ateşi düştü



Şırnak ' ın Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan Andaç mevkiindeki üs bölgesine sabah saatlerinde PKK ' lı teröristlerce saldırı düzenlendi. Saldırıda biri üsteğmen 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Saldırıda şehit olan Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya ' nın Ankara ' nın Etimesgut ilçesindeki evine acı haber ulaştı. Şehadet haberinin ulaşmasının ardından Kaya ' nın eşinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Etimesgut Belediyesi tarafından şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Kaya ' nın naaşı yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii ' nde kılınacak öğle namazının ardından Etimesgut ' a defnedilecek.



Kaya ' nın 2 yıldır Şırnak ' ta görev yaptığı, eşi Nuray Göçmen Kaya ' nın ise Ankara ' da öğretmenlik yaptığı öğrenildi. Kaya ' nın 15 aylık Arda Yiğit isminde oğlunun olduğu öğrenildi.

