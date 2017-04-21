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21 Nisan 2017 Cuma günü yayınlandı
Başkent’e şehit ateşi düştü

Başkent’e şehit ateşi düştü

Şırnak ' ta PKK terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısında şehit olan Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya ' nın Ankara ' daki evine ateş düştü. Şehit Kaya ' nın Arda Yiğit isminde 15 aylık oğlu olduğu öğrenildi.

İsmail Kaya Şehadet Beytüşşebap Muhammet İsmail Ahmet Hamdi Akseki Camii 


Şırnak ' ın Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan Andaç mevkiindeki üs bölgesine sabah saatlerinde PKK ' lı teröristlerce saldırı düzenlendi. Saldırıda biri üsteğmen 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Saldırıda şehit olan Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya ' nın Ankara ' nın Etimesgut ilçesindeki evine acı haber ulaştı. Şehadet haberinin ulaşmasının ardından Kaya ' nın eşinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Etimesgut Belediyesi tarafından şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Kaya ' nın naaşı yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii ' nde kılınacak öğle namazının ardından Etimesgut ' a defnedilecek.

Kaya ' nın 2 yıldır Şırnak ' ta görev yaptığı, eşi Nuray Göçmen Kaya ' nın ise Ankara ' da öğretmenlik yaptığı öğrenildi. Kaya ' nın 15 aylık Arda Yiğit isminde oğlunun olduğu öğrenildi.
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