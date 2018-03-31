Başkanlık konutunu 5 yetimli anneye verdi

-Kura çekilmesi

-anahtar verilmesi

-Genel ve detay



( TUNCELİ )- Tunceli Valisi ve Belediye Başkanı Tuncay Sonel, Başkan için ayrılan dubleks konutu, 5 yetimi bulunan anneye, diğerlerini de ihtiyaç sahiplerine verdi TUNCELİ



- Tunceli'de belediyeye ait 12 konutla ilgili örnek karar alan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Başkan için ayrılan dubleks konutu, 5 yetimi bulunan anneye, diğerlerini de ihtiyaç sahiplerine verdi. Tunceli'de kent merkezinde mülkiyeti belediyeye ait olan ve tüm bakımları yapılan, bir Başkanlığa ayrılan dubleks toplam 12 konut, yetim, öksüz ve engeli olan ihtiyaç sahiplerine verildi.

Vali Sonel, 5 yetimi bulunan eşi vefat ettiği öğrenilen Ayşe Arslan'a başkanlık konutunu verirken, diğer 11 konut için ihtiyaç sahipleri arasında kura çekildi. Konutların ihtiyaç sahiplerine verildiğine dikkat çeken Vali Sonel; "Belediye Başkanlığımıza ait toplam 12 konutu siz kıymetli vatandaşlarımıza tahsis ediyoruz. Size tahsis ettiğimiz konutlar için herhangi bir ücret ödemeden kullanabileceksiniz. Belediyemizin dubleks lojmanının anahtarını Ayşe Hanıma veriyorum, çünkü Ayşe Hanımın 5 yetim çocuğu var. Onlar bizim de evladımız ve bu lojmanı onlara vermeyi uygun gördük. Diğer 11 konut için de herkes kura çekecek ve kendi oturacağı daireyi belirleyecek. Helal hoş olsun. İlk kurayı çeken İsmail Çelik’e hem ev hem de yeni yapılan parkta iş veriyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kura çekimi esnasında okuma yazma bilmeyenlerin olmasına dikkat çeken Vali Sonel; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendilerinin himayelerinde başlatılan okur-yazarlık seferberliği kapsamında kursların açıldı. Tesadüfen gördük ki burada da 3 hanım kardeşimizin okuma yazma bilmediğini öğrendik. Bu hanım kardeşlerimize gerekirse dağıtılan belediye konutlarında kurs açılacak.Okuma yazma öğrenen vatandaşlarımıza da çeşitli sürpriz hediyeler takdim edeceğiz" diye konuştu.

Kura çekerek ücret ödemeden evleri olan ihtiyaç sahileri ise mutluluklarını dile getirdi.

