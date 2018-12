Başkan Zihni Şahin'den halk otobüsçülerine “plaka” müjdesi

-Toplantıdan detay

- Özel Halk Otobüsçüleri Derneği yöneticileriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, tahditli ve tahsisli plaka müjdesi verdi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, il genelindeki faaliyet gösteren özel halk otobüsleri şoförleri ve sahipleriyle Özel Halk Otobüsçüleri İrtibat Bürosunda bir araya geldi. Başkan Zihni Şahin, talep edilen tahditli ve tahsisli plaka uygulamasının Ulaşım Master Planı'na dahil edildiğini belirterek, amaçlarının sorunlara çözüm üretmek olduğunu söyledi.



Otobüslere tahditli ve tahsisli plaka Başkan Zihni Şahin, Özel Halk Otobüsçüleri Derneği yöneticileri ile Canik ilçesindeki otobüslerin toplanma noktasında bir araya geldi. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Eyüb Güler'in de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Zihni Şahin, "İmkanlarımız, gücümüz nispetinde büyük gayret gösterdik. Kısa bir dönemde de Samsun ile bütünleştik. Samsunlular sağ olsun bizi sahiplendi. Belediyelerin görevi nedir, hizmet etmek, toplumun problemlerini çözmek, onların önünü açmak. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Gece gündüz hep koşturduk, şehrimize karşı görevimizi yapmaya çalıştık. Halk otobüslerine özellikle tahditli ve tahsisli plaka verilmesi yönünde ortaya konulan talebe duyarsız kalmadık. Konuyu hazırladığımız Ulaşım Master Planı'na dahil ettik ve uygulamaya geçilmesi için talimat verdik. Bu yöndeki çalışmalar sürüyor. Otobüs şoförlerinin bu talebine karşılık veriyoruz" diye konuştu.

İnsanların sorunlarını çözdükçe mutlu olduğunu dile getiren Başkan Şahin, şunları söyledi: "Her kesim, her meslek, her iş kolu kendi problemini daha iyi bilir. Bizim görevimiz onların fikirlerini alarak, önerilerini alarak birlikte çözüm üretmektir. Ben bunu yapıyorum. Yoksa Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. İnsanları seviyoruz, insanlara değer veriyoruz ve insanların problemlerini çözdükçe de mutlu oluyorum. Hep derim, kimi insan çok para kazanır mutlu olur, ben hayatım boyunca insanlara ne kadar faydalı olmuşsam mutlu olmuşumdur. Bundan sonra da böyle gidecek. Hangi konumda olursak olalım Samsunluların hizmetinde olacağız, sizlerle birlikte olacağız. Allah her şeyin hayırlısını versin ve ben gerçekten bugün şekilde bana teşekkür ettiniz, Allah razı olsun, hepiniz hakkınızı helal edin." Özel Halk Otobüsçüleri Derneği Başkanı Sadettin Başar da yaptığı kısa konuşmada Başkan Zihni Şahin'e sorunlarının çözümünde gösterdiği kolaylıklar için teşekkür etti.