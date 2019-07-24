Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başkan Yavaş, Ankara Şehir Hastanesi'ne ulaşım kolaylığı sözünü yerine getirdi

Başkan Yavaş, Ankara Şehir Hastanesi'ne ulaşım kolaylığı sözünü yerine getirdi

drone görüntüsü

Güzergah Hastane Toplu Taşıma Hasta Yakını Harekete Geç 

-otobüslerden görüntü
-vatandaşların kullanımı

( ANKARA ) - “112 Ulus-Ankara Şehir Hastanesi" ekspres otobüs hattı, 25 Temmuz Perşembe gününden itibaren hizmet vermeye başlıyor ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce hasta ve hasta yakınını ağırlayan Bilkent’teki Ankara Şehir Hastanesine kent merkezinden doğrudan ulaşım sağlanabilmesi için “112 Ulus-Ankara Şehir Hastanesi (ekspres) hattı”nı hizmete sokuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim döneminde sözünü verdiği şehir merkezinden hastaneye ulaşım kolaylığı sağlayacak hattın devreye sokulması için EGO Genel Müdürlüğü harekete geçti. Birçok hastaneyi bünyesinde barındıran 3 bin 633 kapasiteli Ankara Şehir Hastanesine doğrudan ulaşımı sağlamak amacıyla 25 Temmuz Perşembe gününden itibaren 112 Ulus-Ankara Şehir Hastanesi ekspres hattı seferlerine başlıyor. 15 dakikalık aralıklarla Ulus ve Ankara Şehir Hastanesi arasındaki güzergahta her gün 06.15-21.15 saatleri arasında toplu taşıma hizmeti verecek olan EGO otobüsleri, hem Başkentlilere hem de şehir dışından sağlık sorunları nedeniyle gelen vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlayacak.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Toplu Taşımada DevrimToplu Taşımada Devrim
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Suriyelilerin Bayram Yolculuğu BaşladıSuriyelilerin Bayram Yolculuğu Başladı
Elektrikli Akrepler Sahaya İndiElektrikli Akrepler Sahaya İndi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı